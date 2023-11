Conferência Episcopal Portuguesa reúne para analisar situação social do país

Os bispos católicos portugueses vão analisar o atual estado social, continuando a preocupação que tem manifestado nos últimos meses, tendo em conta a crescente procura do apoio das instituições de solidariedade social por parte das camadas mais desfavorecidas da sociedade.Em outubro, o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana (CEPSMH), José Traquina, bispo de Santarém, afirmou, citado pela agência Ecclesia, que a Igreja quer “fazer parte da solução” no combate à pobreza, em Portugal, mas advertiu que as instituições de apoio social têm vindo a ficar “economicamente mais fragilizadas”, nas últimas décadas, com saldos negativos, exigindo “diálogo e sentido de responsabilidade” para ultrapassar as dificuldades.Além deste tema, a agenda de trabalhos da Assembleia Plenária do episcopado fará também um ponto de situação sobre a proteção de menores e adultos vulneráveis, sendo expectável uma resposta à carta aberta que a Associação de Vítimas de Abuso na Igreja em Portugal Coração Silenciado divulgou na semana passada e na qual manifestou “tristeza, desagrado e indignação” pela forma como os bispos têm “lidado com o tema dos abusos sexuais”.