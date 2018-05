Conferência Episcopal Portuguesa saúda nomeação de António Marto como cardeal

Lusa20 Mai, 2018, 20:21 | País

"É com grande alegria que acolhemos a notícia da nomeação de D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima e vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, como cardeal da Igreja Católica", assinala o porta-voz do episcopado católico citado pela agência Ecclesia.

"A sua nomeação pelo Papa Francisco é um reconhecimento do seu fecundo ministério episcopal na Diocese de Leiria-Fátima, no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e na Igreja em Portugal", continua.

De acordo com o padre Manuel Barbosa, o novo cardeal português é agora chamado a "estender o seu ministério episcopal a toda a Igreja, em comunhão mais intensa com o Bispo de Roma".

O primeiro-ministro, António Costa, já felicitou o bispo de Leiria e Fátima, considerando que esta é "uma hora de alegria".

"Felicito D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, pelo anúncio da sua nomeação como Cardeal, feito hoje pelo @Pontifex_pt. É uma hora de alegria, não só para a Igreja, mas para todos os que o estimam. Desejo-lhe as maiores venturas", escreveu António Costa numa mensagem colocada na sua conta do Twitter.

O papa Francisco anunciou hoje que vai nomear 14 novos cardeais a 29 de junho, entre os quais o bispo português de Leiria e Fátima, segundo a Ecclesia.

Com a nomeação, António Marto, 71 anos, torna-se o quinto cardeal português nomeado no século XXI e o segundo no atual pontificado.

Uma vez cardeal, António Marto juntar-se-á no Colégio Cardinalício, que reúne todos os cardeais da Igreja Católica e tem por missão assistir e aconselhar o papa, aos cardeais portugueses Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro e Manuel Clemente.