Conferência Episcopal recebeu relatório sobre abusos sexuais na Igreja

A Comissão Independente, liderada pelo pedospiquiatra Pedro Strecht, foi nomeada há pouco mais de um ano. Recebeu testemunhos de vítimas, analisou arquivos diocesanos e de congregações para estudar os abusos sexuais cometidos no contexto da igreja entre 1950 e 2022.



D. José Ornelas, presidente da Conferencia Episcopal, e um dos principais impulsionadores do trabalho, diz que a igreja tem um dever de memória para com as vítimas.