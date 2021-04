Conferência mundial do clima liderada por Portugal

Estudar o clima do próprio Espaço e antecipar mudanças climáticas no planeta são alguns dos projetos fundamentais em debate na conferência mundial do clima liderada pela presidência portuguesa do Conselho Europeu. Do evento destacam-se projetos portugueses que focam a situação crítica dos oceanos e o desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis.