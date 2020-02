Conferência no Estoril quer inspirar cristãos a fazer uma "Igreja missionária"

Organizada pelo Alfa Portugal, esta conferência, que decorrerá no Centro de Congressos do Estoril, contará também com a participação do padre James Mallon, vigário episcopal de Halifax-Yarmouth, no Canadá, autor da obra "Renovação divina - de uma paróquia de manutenção a uma paróquia missionária".

O padre Jorge Silva Santos, membro da organização do E+novar 20, justifica a conferência com o facto de, no mundo, as igrejas estarem "a esvaziar-se, a envelhecer, a adormecer", considerando que "isso não tem de ser inevitável"

"O E+novar aponta caminhos, mas não pretende atribuir respostas. Já que a finalidade deste encontro é dar palco a todas as interrogações e questões, o que importa é trazer ao debate as temáticas relevantes e partilhar a experiência de uma igreja missionária", acrescenta, rejeitando o propósito de se procurarem "líderes que façam tudo", mas antes "líderes que consigam unir as suas comunidades".

O programa do encontro, além de sessões plenárias, com James Mallon, Fernando Santos ou Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa, vai contar também com palestras e workshops com "sacerdotes, pastores e leigos empenhados na transformação da igreja".