Conferência "Novo aeroporto: tempo de decidir" quer colocar políticos e sociedade civil a debater

O presidente do Conselho Económico e Social elogia a disponibilidade de socialistas e sociais-democratas para um entendimento sobre a construção do novo aeroporto na região de Lisboa.





Mas avisa que o debate sobre a infraestrutura não pode ficar circunscrito aos dois maiores partidos.Declarações de Francisco Assis à Antena 1, no dia em que o CES - em conjunto com o jornal Público - organiza uma conferência intitulada "Novo aeroporto: tempo de decidir".O presidente do Conselho Económico e Social sublinha que a sociedade civil tem de ir a jogo e entrar num debate que interessa a todo o país e que vai muito além dos interesses de socialistas e social-democratas.A conferência vai reunir governantes, autarcas, especialistas e alguns dos mais altos representantes de instituições ligadas ao setor. Tem como objetivo lançar as bases de um debate que o governo quer terminar até ao final do próximo ano, com a apresentação da localização do novo aeroporto.Francisco Assis acredita que, mesmo num ano que se espera difícil e com o governo a ter de dar resposta a problemas como a inflação, o calendário vai ser cumprido.A conferência que se realiza em Lisboa, na Fundação Oriente, é encerrada pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.