Confiança das famílias e empresários recupera

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, as famílias portuguesas manifestam confiança na evolução da situação financeira do país, mas persiste o receio quantos às finanças do agregado familiar.



O indicador de confiança dos consumidores voltou, assim, a aumentar neste mês de Julho. O mesmo se assinala junto dos empresários em quase todos os setores depois das quebras registadas nos dois últimos meses.