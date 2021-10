Confiança dos cidadãos. No topo está o ensino público e em baixo o sistema judiciário

O inquérito que já tinha sido realizado em 2016 foi agora repetido pela DECO Proteste, com suas congéneres na Bélgica, em Itália e em Espanha.





Os resultados sobre a confiança que os cidadãos depositam em várias instituições nacionais e internacionais foram agora revelados. As perguntas basearam-se em cinco questões específicas para aferir o grau de conhecimentos dos cidadãos sobre missão, atividade e estrutura destas organizações. Para medir os níveis de confiança, foi pedido aos inquiridos para atribuírem uma classificação de 1 a 10.





De acordo com a DECO, a "gestão da pandemia da covid-19 contribuiu para melhorar a imagem que os portugueses têm das autoridades de saúde. Em 2016 o índice de confiança era de 5,1. Subiu agora para 6,3.



Diz no entanto a DECO que "ainda assim, parece haver um longo caminho a percorrer na melhoria do sistema. No inquérito, o grau de conhecimento e de confiança no SNS oscilou consoante as perguntas. Um terço dos inquiridos, por exemplo, desconhece o valor das taxas moderadoras em vigor no SNS, e 40% não sabem como apresentar uma reclamação dos serviços prestados. Metade dos portugueses revela baixa confiança no SNS para responder atempadamente às suas necessidades, sobretudo devido ao aumento das listas de espera com a pandemia".





Com a avaliação mais baixa está o sistema judiciário (4), sem alterações assinaláveis face ao estudo de 2016. Logo seguido pela Autoridade da Concorrência (4,4) e o Banco de Portugal (4,9) com os menores índices de confiança.



Este estudo avaliou também a confiança em relação a algumas instituições internacionais. A gestão da pandemia "pela Organização Mundial de Saúde não afetou a confiança dos cidadãos" nesta organização. "Em comparação com o inquérito de 2016, passou de 5 para 5,8. No entanto, uma percentagem relevante dos inquiridos (41%) não acredita na independência da OMS perante os interesses da indústria farmacêutica ou dos governos", escreve a Deco.





O Parlamento Europeu também tem pouca confiança dos portugueses - 5,4 numa escala de 1 a 10 -, "seja por causa da ação dos eurodeputados, seja pela crença de que a instituição privilegia certos países e grupos económicos". Neste caso, são as gerações mais novas as que atribuem maior pontuação ao Parlamento Europeu no inquérito.





O estudo avaliou também algumas empresas. A Google reúne as preferências dos inquiridos com 7,4 na escala de 1 a 10, seguida da Microsoft (7) e da Volkswagen (6,7).





Em relação às empresas, e no polo mais negativo, está a NOS e a Nowo, que ocupam o fim da lista, com a pior pontuação das empresas analisadas (4,9 e 4,1, respetivamente).



Diz a DECO que "este estudo foi realizado em simultâneo nos quatro países, entre abril e maio de 2021. Uma amostra da população adulta, entre os 18 e os 75 anos, recebeu questionários online ou em papel. No total, obtiveram-se 5314 respostas válidas (1516 em Portugal), ponderadas por género, idade, região e habilitações literárias para refletirem a realidade de cada país. Os resultados espelham as opiniões e as experiências dos portugueses inquiridos".