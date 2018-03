Confirmados mais de 40 casos de sarampo em Portugal

A doença está a afetar somente adultos e jovens e a afetar sobretudo profissionais de Saúde, disse a diretora-geral.



A origem do surto será um cidadão habitante em França, mas a investigação ainda decorre e a suspeita poderá não se confirmar, alerta Graça Freitas.



Ontem, confirmou-se um caso no Hospital de Coimbra, relacionado com um episódio de urgência de uma utente de Pombal.



Também no Hospital de Braga está referenciado, mas ainda não confirmado, o caso de uma médica que viajou de avião para o Algarve.



Os profissionais de Saúde do hospital de Braga vão ser vacinados.



Os passageiros do avião em que viajou a médica estão a ser contatados para se saber se têm a vacina em dia.



A Direção Geral de Saúde e o Presidente da República apelam à vacinação.



Esta segunda-feira, pelas 10h30, serão atualizados os dados referentes ao Surto de sarampo na Região Norte, na sede da respetiva ARS.



Esta conferência contará com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas e do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Fernando Almeida.