Somam-se seis casos desde 13 de janeiro. As novas infeções foram detetadas entre 29 e 31 de janeiro, na região norte, em jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos.

Dois são resultado do despiste de contactos próximos ao homem de 54 anos, não residente em Portugal, identificado na semana passada. A origem do terceiro está ainda a ser investigada.



A Direção-Geral da Saúde revela que os jovens estão clinicamente bem e fora do período de infecciosidade. Permanece, no entanto, a identificação dos contactos próximos na comunidade e a aplicação das medidas de controlo.