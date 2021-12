Confrontos entre adeptos. 54 detidos ouvidos em tribunal

Houve confrontos entre adeptos antes do jogo do Benfica com o Dínamo de Kiev e a PSP está convencida, de que o encontro possa ter sido previamente combinado. Certo mesmo é o saldo da violência, ferimentos em 12 pessoas e 54 detidos pela Polícia. Detidos que estão a ser presentes a tribunal.