Confrontos Kosovo. "KFOR deveria ser imparcial", diz major-general Raul Cunha

Apesar do repúdio e solidariedade por parte do Ministério francês dos Negócios Estrangeiros para com os soldados da KFOR, , o major-general Raul Cunha, que já integrou a KFOR, ouvido pela Antena 1, considera que a força de manutenção de paz da NATO não agiu de forma imparcial, ao ter-se envolvido em confrontos com os manifestantes sérvios.





A França repudia a violência de ontem no norte do Kosovo e considera essencial para Pristina e Belgrado mostrarem responsabilidade e voltar à mesa das negociações em nome dos cidadãos sérvios e kosovares.Nos últimos dias a situação tem se registado tensa no norte do Kosovo com a comunidade de maioria sérvia a não reconhecer a autoridade de Pristina em quatro cidades da região.

Os sérvios boicotaram as eleições municipais de abril nestas localidades, o que resultou na eleição de autarcas albaneses.





Estes responsáveis políticos foram empossados na semana passada apesar dos apelos de apaziguamento lançados pela União Europeia e pelos Estados Unidos.