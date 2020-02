Congelamento de rendas antigas trava pedidos de subsídios, diz associação de proprietários

O Partido Socialista decidiu avançar com um novo adiamento do período de transição, o que impede os senhorios de subir o valor do arrendamento nos próximos dois anos.Ouvido esta manhã pela Antena 1, Menezes Leitão, presidente da associação de proprietários, critica esta decisão e afirma que, nesta altura, ninguém entende a lei das rendas.Menezes Leitão diz que os principais prejudicados com esta decisão do Governo são os jovens que procuram casa para arrendar.Até novembro de 2022, estas rendas ficam congeladas.