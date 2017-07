Congresso de Psicologia leva a Coimbra mais de 700 participantes em novembro

Lusa 12 Jul, 2017, 14:11 | País

De acordo com o presidente da Associação Portuguesa Conversas de Psicologia, Vítor Nuno Anjos, o evento de dois dias terá 16 oradores principais, a afixação de 150 `posters` de estudos científicos e uma feira de psicologia que conta com mais de 20 stands, onde serão divulgados todos os produtos da área da psicologia, ciências sociais e médicas.

"Iremos ter também a atribuição do prémio de carreira, sendo distinguido este ano o professor doutor António Reis Marques, médico psiquiatra e ex-diretor da Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra", revelou.

O 4.º Congresso Nacional Conversas de Psicologia | 3.ª Conferência Internacional de Envelhecimento Ativo vai decorrer no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, nos dias 06 e 07 de novembro, sendo promovido pela Associação Portuguesa Conversas de Psicologia - APCDP, em colaboração com a Psicofix e várias instituições Universitárias.

"O nosso `target` são os profissionais e estudantes de psicologia, mas também a comunidade civil. Temos tido uma adesão muito forte nos outros anos e a nível científico temos verificado que este congresso já constitui um momento muito alto no panorama científico nacional", sublinhou.

De acordo com a organização, estarão presentes oradores nacionais e internacionais de referência, que debaterão a situação e a intervenção da Psicologia e do envelhecimento ativo em diferentes áreas de atuação.

"Sobre os oradores principais, destaque para o professor Pinto da Costa, a eurodeputada Marisa Matias, o professor doutor António Pacheco Palha e o professor doutor José Pinto Gouveia", acrescentou.

Vítor Nuno Anjos explicou ainda que estão abertas candidaturas para qualquer pessoa que queira apresentar um projeto ou um `poster` científico no congresso.

"Haverá um prémio para a melhor comunicação e para o melhor `poster`. Iremos também entregar os diplomas dos primeiros pós-graduados da associação", informou.

Um dos momentos altos do evento de dois dias será a apresentação de dois estudos pioneiros, produzidos pelo núcleo de investigação da Associação Portuguesa Conversas de Psicologia

"O primeiro tem como objetivo percebermos as questões de `burnout` dos cuidadores de idosos, nas IPSS, pois não existem estudos para eles. Existem para médicos, enfermeiros, mas não nos cuidadores de idosos, que são pessoas que têm de fazer muitos turnos, lidam com a morte diariamente e com situações de défice cognitivo e patologias graves e temos questões que têm de ser estudadas", sustentou.

Já o segundo estudo tem a característica de ser feito através de inquéritos e investigação a homens e mulheres em situação de sem abrigo.

"As conclusões destes estudos serão feitas no dia, uma vez que estamos ainda em fase de análise de dados. São estudos exaustivos e com várias variáveis", concluiu.