Congresso do PSD arranca no Porto com Luís Montenegro na liderança

A reunião magna tem arranque marcado para as 21h00 e o primeiro momento forte será o discurso de despedida do ainda presidente Rui Rio, que deverá fazer um balanço dos quatro anos e meio de liderança do partido.Logo em seguida, o Congresso ouvirá a primeira intervenção de fundo do presidente eleito,, que, tradicionalmente, é focada naDesde 28 de maio, o 19.º presidente eleito do PSD tem estado praticamente em silêncio, e guarda, por enquanto, recato sobre quem vai levar para os órgãos dirigentes que serão eleitos no domingo.Até agora, nenhum nome está confirmado e apenas Hugo Soares é apontado como provável secretário-geral, uma vez que tem sido ele a fazer a transição com o ainda detentor do cargo, José Silvano.O primeiro dia de trabalhos terminará com a apresentação de parte das 19 propostas temáticas, ficando os discursos das restantes figuras do partido reservados para sábado.Nesse dia, é aguardada a intervenção do candidato derrotado nas últimas diretas, Jorge Moreira da Silva, que não irá integrar qualquer lista ao Conselho Nacional, tal como o seu diretor de campanha, Carlos Eduardo Reis.O 40.º Congresso do PSD vai decorrer até domingo no Pavilhão Rosa da Mota, no Porto.