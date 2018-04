Connect to Success "em conversações" para chegar a Cabo Verde

Catarina Marques Rodrigues - RTP16 Abr, 2018, 22:21 | País

A ex-embaixatriz dos EUA em Portugal, Kim Sawyer, está em "conversações" com representantes governamentais de Cabo Verde para instalar o Connect to Success (C2S) no país. A notícia é avançada pela própria à RTP.





O programa de empreendedorismo para mulheres nasceu em Portugal, fruto de uma parceria da embaixada dos EUA com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Em três anos e meio, já apoiou mais de 200 mulheres empreendedoras em Portugal continental e nos Açores.





Kim Sawyer abandonou oficialmente Portugal em janeiro de 2017, quando o marido Robert Sherman foi substituído no lugar de embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal por George Glass. A mudança aconteceu devido à tomada de posse de Donald Trump como presidente dos EUA. Quando é eleito um novo presidente, é habitual que os embaixadores do país pelo mundo sejam também substituídos.





O casal deixou o país, mas o programa que envolve mentoria com empresas e com estudantes de ensino universitário continuou. Kim Sawyer manteve-se como Diretora Executiva do C2S, cargo que decide agora abandonar, revela à RTP. "O Connect to Success está sólido e já não precisa das minhas orientações a tempo inteiro. Uma ponte deve sempre ser forte o suficiente para viver além do seu construtor", justifica.





Kim Sawyer está em reuniões com "responsáveis governamentais" para instalar o projeto em Cabo Verde mas, quando questionada sobre datas ou condições dessa implementação, prefere não adiantar para já mais detalhes. Em Portugal, o programa conta com parcerias com várias universidades e grandes empresas. Uma das componentes do projeto consiste num programa de consultoria, em que estudantes de MBA de Gestão e Business ajudam mulheres a desenvolver os seus negócios.





"O meu maior orgulho está nas mulheres que participaram no programa. Testemunhar a evolução é incrível. O Connect to Success foi o meu maior sucesso", diz. Já na altura da partida do casal, em entrevista à RTP, Kim Sawyer exultava o programa como o momento alto da sua estadia em Portugal.





O C2S continuará a ser implementado em Portugal pela FLAD e Joana Costa será a nova diretora executiva. Kim Sawyer garante que esta não é uma despedida definitiva do país: "Não estou a deixar Portugal, nem conseguia. Este país tornou-se parte daquilo que eu sou. Quero fazer outros projetos cá", garante.





O casal Robert Sherman e Kim Sawyer ganhou mais popularidade por causa de vários vídeos gravados de apoio a Portugal. Num deles, Robert Sherman declara o seu apoio ao país no Euro 2016. Sherman foi depois condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa com a Grã Cruz da Ordem do Infante D.Henrique.