Conselheiros das Comunidades batem o pé: ou muda a lei ou não há eleições

Em declarações ao programada RTP Internacional, Amadeu Batel, um dos vice-presidentes do conselho permanente, considerou queAmadeu Batel fala mesmo de uma "invisibilidade" do conselho das comunidades.. Os conselheiros já pediram ao presidente da Assembleia da República para dar início ao processo legislativo e admitem que as eleições só deverão ter lugar no primeiro trimestre de 2021.. É um órgão eleito por sufrágio universal e directo com o voto de todos os portugueses residentes no estrangeiro, sendo que com o recenseamento automático o universo eleitoral aumentou substancialmente. É composto por 80 representantes dos diferentes países onde há comunidades portuguesas e tem um mandato de quatro anos.As eleições estão previstas para 11 de outubro, data que o Governo continua a manter, conforme declarações feitas esta semana na Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros.