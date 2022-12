Conselho da Diáspora Portuguesa debate os desafios para o futuro

Na abertura participa o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.O antigo primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, "chairman" da Goldman Sachs, abordará o tema “O Novo Mapa Geoestratégico Global e o Papel de Portugal”.Além da intervenção do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na agenda constam os painéis – “Educação, Ciência e Saúde - Lições Aprendidas e Desafios para o Futuro” e “Portugal e o Futuro da Inovação”, em quem será orador António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar.Na sessão de encerramento é esperado o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.O Conselho da Diáspora Portuguesa, associação sem fins lucrativos constituída em 26 de dezembro de 2012, foi reconhecido como organização não-governamental para o desenvolvimento (ONGD) pelo trabalho desenvolvido na promoção das relações entre Europa e África através da plataforma EurAfrican Forum.Segundo a organização, tem como propósito “estreitar as relações entre Portugal e a sua diáspora, portugueses e lusodescendentes (residentes fora do país há mais de três anos), para que estes através do seu mérito e influência contribuam para a afirmação universal dos valores e cultura portuguesa”.