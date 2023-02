Conselho das Ordens Profissionais agradado com renovação da lei

O presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, António Mendonça, avisa, no entanto, que as alterações não podem limitar a autonomia e a isenção destes organismos.



Uma das principais razões para esta mexida na legislação das ordens tem a ver com uma exigência europeia, de forma a possibilitar a libertação de uma parcela do Plano de Recuperação e Resiliência.



O Conselho Nacional das Ordens Profissionais, que vai reunir-se no início de março, para divulgar uma posição final, contesta a ideia de que as ordens sejam corporativistas e que a escolha de pessoas externas para integrar os órgãos internos das ordens sejam uma garantia de maior "isenção" e "autonomia".