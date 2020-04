Conselho de Escolas Médicas Portuguesas volta a recomendar o uso generalizado de máscaras

O presidente do Conselho de Escolas Médicas, Fausto Pinto, diz que os artigos científicos publicados no mundo mostram concordância ao recomendar o uso da máscara, e fala nos exemplos de países que adotaram esse procedimento com bons resultados.Para combater a escassez de máscaras no mercado o Conselho propõe que se fabriquem máscaras caseiras de fácil confecção e que demonstra uma eficácia satisfatória, entre 50 e 85 por cento, dependendo dos materiais utilizados.Quanto à DGS a decisão ainda não foi tomada, mas a ministra da Saúde admite que pode ser adotada uma recomendação para que se faça um uso mais amplo das máscaras de protecção.Marta Temido disse na RTP que a Direção Geral de Saúde pediu um parecer técnico e a recomendação desse parecer vai no sentido de que se faça um uso mais amplo das máscaras de protecção.