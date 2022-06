Conselho de Estado reúne com o clima no horizonte

Esta reunião, que coincide com a Conferência dos Oceanos da ONU em Lisboa, está marcada para as 16h30, no Palácio da Cidadela de Cascais, distrito de Lisboa, e tem como tema "as perspetivas, os desafios e as oportunidades do combate às alterações climáticas e da transição energética".



A 2.ª Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas, organizada em conjunto por Portugal e pelo Quénia, está a decorrer até sexta-feira, em Lisboa.



O convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a John Kerry para participar na reunião do Conselho de Estado foi feito em 11 de fevereiro num encontro que os dois tiveram em Brest, França, à margem da cimeira internacional "Um Oceano", promovida pela presidência francesa da União Europeia.



Desde que assumiu a chefia do Estado, em março de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa inovou ao convidar personalidades nacionais e estrangeiras para as reuniões do seu órgão político de consulta e tornou-as mais frequentes.