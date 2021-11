Conselho de Estado reúne-se com Lagarde e depois sobre dissolução

As duas reuniões do órgão político de consulta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terão lugar no Palácio da Cidadela, em Cascais, no distrito de Lisboa. A primeira está marcada para as 14h00 e a segunda para as 17h00.Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "é fundamental ouvir o Conselho de Estado e ouvir as razões dos conselheiros" sobre a dissolução da Assembleia da República, "não é um mero 'pro forma'".", acrescentou.O Presidente da República, que falava aos jornalistas em Belém, frisou que a segunda reunião do Conselho de Estado será "só sobre a questão da dissolução", distinguindo esse momento da decisão sobre a data de eleições legislativas antecipadas, que remeteu para o "dia seguinte".

"Estamos ainda na fase da primeira escolha, da primeira decisão. Depois haverá 24 horas até eu falar ao país ao começo da noite de quinta-feira, e aí vou juntar as duas questões: a questão dissolução sim ou não; se sim, qual é a data das eleições", afirmou.





Marcelo Rebelo de Sousa disse que faria tudo exatamente igual, na forma como alertou o país para as dificuldades em torno do Orçamento do Estado.



A primeira reunião do Conselho de Estado, em que a presidente do BCE participará como convidada, tem como tema "".

Sobre o chumbo do Orçamento e a consequente crise política o Presidente da República ouviu os nove partidos com assento parlamentar no sábado. Na segunda-feira ouviu o Livre.





c/Lusa