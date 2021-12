Conselho de Finanças Públicas sustenta que é preciso mudar sistema de pensões

Para manter o nível das pensões, das prestações sociais e serviços de saúde vai ser necessário mais esforço financeiro do Estado. O aviso é do Conselho de Finanças Públicas. Um relatório realça que a garantia de equidade implicará mudanças "substanciais" em particular no sistema de pensões.