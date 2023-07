Conselho de Ministros. António Costa fala em "reflexão sobre o caminho percorrido"

Questionado sobre a mais recente demissão no Governo, António Costa pediu que se deixasse "a Justiça funcionar".Relativamente ao Conselho de Ministros para balanço, o chefe de Governo disse é normal marcar um "encontro informal para fazer uma reflexão sobre o caminho percorrido"."É um momento importante para que todos os membros do Governo possam falar, não só das suas áreas mas do conjunto de todas as áreas", referiu ainda. "Vai ser uma reunião descontraída".

Novamente abordado pela questão de "desgaste do Governo", António Costa começou por responder que se dedica "pouco à análise política" mas que é difícil para os portugueses enfrentar uma "crise inflacionista" depois de uma pandemia e do impacto da guerra na Ucrânia.





"Nós vamo-nos hoje concentrar naquilo que importa à vida dos portugueses, e, sem querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores e o espaço político, aquilo que eu sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes", afirmou.



O chefe do executivo sublinhou que anda na rua e costuma falar com os portugueses, que lhe manifestam preocupações "que têm pouco a ver com esses assuntos", elencando temas como o combate à inflação, a melhoria dos rendimentos, os desafios no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a "enorme transformação da economia portuguesa".



"É naquilo que sinto que é a preocupação fundamental que nós temos de estar centrados, porque a função do Governo é governar a pensar nas pessoas", disse.