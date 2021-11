Conselho de Ministros decide medidas para conter a pandemia

O Conselho de Ministros anuncia esta quinta-feira as novas medidas para conter a pandemia de Covid-19. Segundo informações transmitidas pelos partidos após reuniões com o primeiro-ministro, as novas medidas não devem traduzir-se em "restrições significativas”.

17h32 -Portugal regressa ao estado de calamidade a 1 de dezembro







17h30 - Doses para vacinar crianças começam a chegar em dezembro



O primeiro-ministro garante que se essa for a decisão das autoridades de saúde, Portugal tem "as condições necessárias" para vacinar crianças.



Há 639 mil crianças potencialmente elegíveis para vacinação em Portugal. Costa anunciou que o primeiro lote de vacinas da Pfizer chega a 20 de Dezembro, com mais de 300 mil doses. Em Janeiro chega um segundo lote, com mais 462 mil vacinas.







17h27 - Primeira medida: reforçar o esforço de vacinação



A primeira medida é reforçar o esforço de vacinação, anuncia Costa, o que passa, desde já, pela administração da dose de reforço às pessoas já elegíveis, ou seja, maiores de 65 anos e que receberam a segunda dose há mais de cinco meses, pessoas que têm direito por prescrição médica, recuperados da doença há mais de 150 dias e maiores de 50 anos que foram vacinados há mais de cinco meses com a dose única da Janssen.



“Todos estes estarão vacinados até ao próximo dia 19 de dezembro”, garante Costa.







17h25 - “Estamos francamente melhor do que estávamos há um ano atrás”



No início do seu discurso no Palácio da Ajuda, António Costa destaca que Portugal é o país da europa com a mais elevada taxa de vacinação, o que faz com que tenha registado um menor número de casos e de internamentos do que os restantes países da Europa, e sobretudo um menor número de óbito.



Isto significa que “a vacinação tem permitido salvar vidas, diminuir o número de pessoas infetadas e assegurar que cada infetado tem tido, em regra, uma doença de menor gravidade”, afirma Costa.



O primeiro-ministro destaca ainda que “estamos francamente melhor do que estávamos há um ano atrás”, com um menor número de novos casos, de internamentos e de óbitos. Costa afirma que isto é reflexo da vacinação e declara: “a vacinação vale a pena”.







Quais as medidas em cima da mesa?





Depois de terem sido ouvidos os peritos no Infarmed, na sexta-feira, o primeiro-ministro recebeu, na terça e na quarta-feira, em São Bento, os partidos com assento parlamentar, que no final deixaram algumas pistas sobre o que poderá ser anunciado esta quinta-feira. De um modo geral, todos os partidos transmitiram a ideia de que não haverá “restrições significativas”.

O Governo deverá ainda voltar a recomendar o teletrabalho.





Governo pondera adiar início do segundo período letivo





O Governo prepara-se, assim, para recuperar, a partir de segunda-feira, algumas medidas anti-Covid, como o regresso das máscaras em espaços fechados, apresentação de certificados de vacinação e testes negativos.O Chega avançou que o Governo deverá impor a apresentação do certificado e de um teste negativo para a entrada em bares, discotecas e grandes eventos. A restauração deverá ficar de fora desta medida, segundo André Ventura, sendo que, nesses casos, só será exigido o certificado, “independentemente da hora e do dia”.No que se refere à utilização das máscaras, a porta-voz do PAN transmitiu a “preocupação” do Governo quanto ao uso de máscara em espaços como “estádios de futebol, concertos e discotecas”, tendo o Chega acrescentado que o executivo “está inclinado” para tornar a máscara obrigatória “dentro de espaços” e recomendar a sua utilização no exterior.Em cima da mesa estará ainda o reforço do controlo das fronteiras para mitigar o avanço da pandemia. Ontem mesmo o PS apresentou uma proposta de lei para adiar a extinção do SEF por seis meses, com o argumento de que é necessário nesta fase um maior controlo das fronteiras.O jornal Público avança ainda que a partir de segunda-feira, quem viajar para Portugal de avião vai ser obrigado a preencher eletronicamente um cartão de identificação do passageiro. O registo vai acontecer antes do embarque.A RTP avança também que o Governo está a ponderar adiar por uma semana o início do segundo período, dando aos mais novos férias de Natal prolongadas. A ideia é tentar travar eventuais contágios nas crianças depois do período do Natal, uma vez que nesta altura, a maior incidência de infeções está nas crianças até aos 9 anos.Segundo apurou a RTP, este adiamento seria compensado nas férias do Carnaval.Os diretores escola aplaudem a iniciativa mas pedem ao Governo que os docentes passem a ser prioritários na toma da terceira dose.A associação de pais diz que o executivo deverá encontrar soluções de modo a que as crianças não fiquem sozinhas em casa. Já os encarregados de educação sentem-se divididos.