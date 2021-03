Conselho de Ministros reunido para ultimar plano de desconfinamento

Foto: Violeta Santos Moura - Reuters

Pode passar pela abertura das creches e do pré-escolar e podem também voltar as vendas ao postigo. A noite passada, Marcelo Rebelo de Sousa jantou com António Costa. O Presidente quis falar sobre a forma como vai decorrer a reabertura do país.