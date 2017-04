Partilhar o artigo Conselho de Redação da RTP propõe que as agressões a jornalistas em funções sejam consideradas crime-público Imprimir o artigo Conselho de Redação da RTP propõe que as agressões a jornalistas em funções sejam consideradas crime-público Enviar por email o artigo Conselho de Redação da RTP propõe que as agressões a jornalistas em funções sejam consideradas crime-público Aumentar a fonte do artigo Conselho de Redação da RTP propõe que as agressões a jornalistas em funções sejam consideradas crime-público Diminuir a fonte do artigo Conselho de Redação da RTP propõe que as agressões a jornalistas em funções sejam consideradas crime-público Ouvir o artigo Conselho de Redação da RTP propõe que as agressões a jornalistas em funções sejam consideradas crime-público