Conselho de Segurança da ONU reunido na quarta-feira para discutir crise dos rohingya na Birmânia

12 Set, 2017

O Reino Unido e a Suécia reclamaram hoje essa reunião urgente do Conselho de Segurança, uma vez que se adensam as preocupações internacionais perante a violência no país.



O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos do Homem, disse hoje que a forma como a Birmânia está a tratar a minoria muçulmana rohingya aparenta "um exemplo clássico de limpeza étnica".



"A Birmânia tem recusado o acesso dos inspetores (da ONU) especializados em direitos humanos. A avaliação atualizada da situação não pode ser integralmente realizada, mas a situação parece ser um exemplo clássico de limpeza étnica", disse Zeid Ra`ad Al Hussein na abertura da 36.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, em Genebra.