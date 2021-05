Conselho do Ambiente quer inverter progresso "francamente mau" de áreas protegidas

Em conferência de imprensa, o órgão consultivo do Governo recomendou que as áreas protegidas tenham equipas técnicas e direções próprias, que tenham possibilidade de se financiar além do Orçamento do Estado e que cumpram a sua vocação de serem locais "por excelência" de educação para os valores naturais.

O conselheiro João Joanaz de Melo citou dados da Agência Europeia do Ambiente, segundo os quais a percentagem de 156 dos habitats protegidos pelas diretivas europeias em mau estado aumentou de 08% em 2001 para 29% em 2018, com 43% em estado inadequado e só 24% num estado considerado adequado, o que considerou "um desempenho francamente mau".

Em relação ao conjunto das 437 espécies protegidas, o grau de desconhecimento do seu estado de conservação passou em 20 anos de mais de 50% para 30%, o que também considerou "francamente mau, ao fim de se trabalhar nisto há supostamente 20 anos".

"Isto acontece porque, primeiro, não temos informação suficiente, não tem havido investimento suficiente, quer na informação, quer na conservação", referiu, apontando uma "desatenção brutal sobre o território e, em muitos casos, atividades concretas que destruíram habitats que tinham elevado valor".

Joanaz de Melo referiu o exemplo da albufeira da barragem do Baixo Sabor, no distrito de Bragança, para a qual se "destruiu o ecossistema fluvial mais interessante em Portugal, sem utilidade, a pretexto de se produzir energia renovável".

Na recomendação hoje divulgada, dirigida à Assembleia da República e ao Governo, o CNADS defende que a gestão das áreas protegidas tem que ser feita de outra maneira, revertendo a "dramática falta de meios para gerir as áreas protegidas e, em geral o território" e reforçando "fortemente os meios das áreas protegidas: humanos, económicos, institucionais e organizativos".

O presidente do CNADS, Filipe Duarte Santos, salientou que Portugal é um "no contexto mediterrânico e europeu um dos países mais ricos" em valores naturais, mas tem vindo "a maltratar este ativo".

"A palavra pode não ser muito politicamente correta, mas é [preciso] ter um modelo de negócio para as áreas protegidas. Estamos a ver que há uma grande dificuldade de as entidades responsáveis terem os recursos necessários para fazerem a proteção dessas áreas protegidas. Assim, como é que vamos as cumprir metas que são recomendadas pela União Europeia, a que pertencemos", de ter 30% do território protegido, questionou.

O CNADS salienta que ao contrário da generalidade dos países europeus, "a maior parte das áreas sensíveis [em Portugal] está em terrenos privados, o que cria desafios à gestão", defendendo que é preciso o Estado ponderar a compra de terrenos para conservação da Natureza.

Joanaz de Melo indicou que se deve "procurar o que é mais eficaz para a conservação e fruição de cada área", sem as tornar "uma reserva para pôr uma cerca à volta porque é preciso proteger umas plantas e uns animais".

"Às vezes, para haver atividades proativas de conservação, tem que haver financiamento adicional que pode vir dos visitantes", admitiu.

Depois de terem consultado cerca de 60 entidades envolvidas na gestão e manutenção das áreas protegidas, o CNADS chega à conclusão de que "as pessoas não conhecem os valores das áreas protegidas que têm e os visitantes também não".

"Vão ver um local mais conhecido ou mais badalado, o que cria em algumas áreas uma pressão excessiva de visitação pela forma desordenada como é feita. Em outras áreas podíamos ter mais visitantes e isso seria uma mais-valia para o desenvolvimento dessas zonas", referiu.

O modelo de cogestão das áreas protegidas por várias entidades tem sido "quase um apêndice da gestão tradicional", que se tem feito a "juntar mais umas entidades para fazer mais umas coisinhas na visitação".

Na recomendação, que esperam que levante debate público sobre o estado da conservação da natureza, os conselheiros do CNADS procuraram "não ser muito normativos", afirmou Filipe Duarte Santos, defendendo que os planos de gestão não devem servir para "as pessoas verem a paisagem e terem uns passadiços mais ou menos inovadores ou uma sinalética muito boa".

Trata-se, sobretudo de "as pessoas responsáveis por essa área protegida saberem quais os valores naturais que existem e terem um plano de gestão para os conservar".

"Temos coisas muito valiosas, mas se as deixarmos degradar, deixamos de as ter", frisou Joanaz de Melo.