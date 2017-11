Conselho fixa em 70 mil euros indemnização mínima para vítimas mortais dos incêndios

RTP28 Nov, 2017, 14:12 / atualizado em 28 Nov, 2017, 15:05 | País

Em declarações aos jornalistas, tanto o primeiro-ministro, António Costa, como o membro deste conselho Sousa Ribeiro salientaram que, a partir da fixação dos critérios constantes no relatório, caberá a seguir à provedora de Justiça estabelecer o valor a atribuir.



Em causa estão as indemnizações do Estado português para cada um dos casos mortais resultantes dos incêndios de Pedrógão Grande (em junho) e de outubro na região Centro.



Nos casos de morte em consequência dos incêndios, o conselho, representado pelo ex-presidente do Tribunal Constitucional, definiu um patamar mínimo de 70 mil euros para os casos de perda de vida.



O professor Sousa Ribeiro frisou que, para efeitos indemnizatórios, ainda importará juntar mais dois critérios: sofrimento da vítima antes da morte e danos próprios dos familiares mais próximos.

Provedora com relatório integral

"Trabalho difícil de procurar fazer justiça"

O primeiro-ministro anunciou ainda que entregará à provedora de Justiça, na íntegra, o relatório elaborado pelo professor universitário Xavier Viegas sobre as circunstâncias em que morreu cada uma das vítimas no incêndio de Pedrógão Grande.Tendo ao seu lado a ministra da Justiça, António Costa aludiu à limitação introduzida recentemente pela Comissão Nacional de Proteção de Dados no sentido de condicionar a divulgação pública do relatório elaborado por Xavier Viegas sobre as circunstâncias em que cada vítima morreu.No entanto, de acordo com o primeiro-ministro, "para a fixação dos montantes indemnizatórios, é particularmente importante o conhecimento das circunstâncias próprias em que cada vítima faleceu"."Essas circunstâncias estão bem descritas no relatório que, a pedido do Governo, o professor Xavier Viegas elaborou sobre a tragédia de Pedrógão Grande, mas, como é sabido, a Comissão Nacional de Proteção de Dados limitou a possibilidade de publicitação de parte desse relatório", disse."Entendendo, contudo, que é absolutamente essencial para a justa fixação da indemnização por parte da senhora provedora da Justiça, irei entregar-lhe, na sua integralidade, com a identificação de todos os dados pessoais, o relatório do professor Xavier Viegas para que os serviços da Provedoria de Justiça possam ter em devida conta as circunstâncias próprias de cada falecimento, que é o elemento essencial para a fixação da devida indemnização", salientou o primeiro-ministro.O primeiro-ministro afirmou ainda que o Estado pagará a totalidade dos montantes que forem definidos pela provedora de Justiça. "O Estado pagará o que for fixado pela provedora de Justiça", salientou António Costa.Perante os jornalistas, António Costa elogiou o trabalho efetuado pelo conselho para a fixação dos critérios, tendo em vista a atribuição das indemnizações pelas vítimas mortais."Este conselho desenvolveu um trabalho difícil de procurar fazer justiça, fixando critérios com base na equidade para reparar aquilo que é irreparável", declarou.António Costa aludiu ainda a uma segunda fase para a atribuição de indeminizações a feridos graves dos incêndios de Pedrógão Grande, em junho, e de outubro passado na região centro."Haverá uma segunda parte do trabalho, que se desenvolverá até 28 de fevereiro, para a fixação dos critérios indemnizatórios relativos a feridos graves", acrescentou.