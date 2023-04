Conselho Latino-americano de Ciências Sociais suspendeu todas as atividades com Boaventura

"Perante os factos publicamente conhecidos ocorridos no CES, os quais tivemos conhecimento nos últimos dias, a CLACSO reafirma a sua posição de tolerância zero e repúdio absoluto ao assédio sexual e solidariza-se com todas as pessoas afetadas por esta forma de violência", lê-se no comunicado do CLACSO, publicado no Instagram.











Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CLACSO (@clacso_oficial)

Boaventura de Sousa Santos foi suspenso do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais, um dia depois de o Centro de Estudos Sociais de Coimbra (CES) ter anunciado que o professor e sociólogo foi suspenso de todos os cargos que ocupava na instituição, bem como Bruno Sena Martins.

O Conselho Latino-americano de Ciências Sociais esclarece que a suspensão vai manter-se enquanto durarem as investigações de alegados assédios.Boaventura de Sousa Santos foi suspenso do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais, um dia depois de o Centro de Estudos Sociais de Coimbra (CES) ter anunciado que o professor e sociólogo foi suspenso de todos os cargos que ocupava na instituição, bem como Bruno Sena Martins.





No comunicado, o Conselho Latino-americano de Ciências Sociais exorta "a uma profunda reflexão sobre o assédio sexual nas instituições académicas", de forma a que "não sejam alheias às relações de poder que produzem vínculos desiguais e geram violência e assédio".







Nos últimos dias têm surgido várias denúncias de assédio sexual contra o professor e sociólogo após a publicação de um artigo que acusa vários membros do CES de assédio sexual a jovens estudantes e investigadoras.





O mais recente depoimento foi de Bella Gonçalves, deputada estadual do Brasil, que diz ter também sido vítima de assédio sexual pelo investigador Boaventura de Sousa Santos, em 2014. A deputada diz que acabou por abandonar a bolsa académica em Coimbra e mudar de país após ter sido assediada.