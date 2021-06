Conselho Nacional das Confederações diz que teletrabalho obrigatório devia ter acabado em maio

O Conselho Nacional das Confederações Patronais diz que o teletrabalho obrigatório, que vai terminar daqui a uma semana, já devia ter acabado no final de maio. Em entrevista à Antena 1, o porta-voz do Conselho fala numa medida inconstitucional e errada. Eduardo Oliveira e Sousa, da Confederação dos Agricultores de Portugal, garante que está tudo a postos para o regresso ao trabalho presencial.