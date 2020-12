Conselho Nacional de Educação alerta que diminuiu o gosto pela escola

Foto: Taylor Wilcox - Unsplash

A presidente do Conselho Nacional de Educação diz que o caminho feito em Portugal, até agora, tem sido positivo ao nível da redução do abandono escolar ou no que toca ao aumento dos estudantes a frequentar o Ensino Superior. Há, no entanto, dois fatores que saltam a vista no relatório sobre o Estado da Educação e que preocupam Maria Emília Brederode Santos.