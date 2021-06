Conselho Nacional de Educação defende atenção especial ao 3º ano de escolaridade

O CNE sugere ainda uma redução do peso dos exames nacionais no acesso ao ensino superior e um alívio dos professores da burocracia nas escolas.



A par destas recomendações conhecidas a poucos dias da aprovação, pelo Conselho de Ministros, do plano de recuperação das aprendizagens afetadas pela pandemia há um estudo sobre a "Educação em Tempo de Pandemia".



O balanço é positivo, como a resposta rápida do ensino e a aceleração do mundo digital.



Como aspetos negativos, a presidente do CNE destaca as desigualdades.