Conselho Nacional de Saúde defende robustecimento do SNS

No relatório que é apresentado esta segunda-feira na Assembleia da República, consta uma subida de quase 40 por cento dos seguros privados de saúde, em pouco mais de um ano.



Foi precisamente nesse período que se registou uma acentuada quebra na assistência hospitalar e nos centros de saúde. Só nas cirurgias foram menos 700 mil em 2020. E menos 434 mil pessoas rastreadas à diabetes e cancros do aparelho reprodutivo.



Outro alerta vai para a perda de rendimentos dos portugueses com riscos para a saúde pública e mental: 50 por cento das famílias perderam rendimentos; 27 por cento enfrentaram mesmo cortes superiores a 25 por cento.



O Conselho Nacional da Saúde destaca por isso a necessidade de repensar o Serviço Nacional de Saúde e reforçar a proteção das pessoas mais vulneráveis.