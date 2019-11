Conselho Superior da Magistratura arquivou processo disciplinar ao juiz Carlos Alexandre

Em causa estavam as declarações do magistrado à RTP sobre o sorteio da fase de instrução do processo Operação Marquês, que envolve José Sócrates.



Nessa entrevista, lançou dúvidas sobre a garantia de aleatoriedade da distribuição dos processos.



Acontece que foi esse sistema eletrónico que escolheu o juiz Ivo Rosa para a instrução da Operação Marquês.