Conselho Superior da Magistratura diz que a pressão vai aumentar

O presidente do órgão que tutela os juízes, Henrique Araújo, fala em muitas situações inaceitáveis Declarações do presidente do Conselho Superior da Magistratura, na abertura do encontro do final do ano judicial, que decorre esta quinta-feira em Ílhavo, no distrito de Aveiro.



Durante este encontro, vai ser discutido um relatório sobre o estado do edificado e dos equipamentos na área da Justiça que identifica quatro situações que carecem de uma intervenção prioritária.



A situação mais grave é a do Tribunal de Vila Franca de Xira. Portalegre, Felgueiras e Rio Maior são os outros casos urgentes.