Conselho Superior da Magistratura suspende Rui Rangel e Fátima Galante

RTP02 Fev, 2018, 19:08 / atualizado em 02 Fev, 2018, 19:43 | País

“Na sequência da solicitação oportunamente efetuada pelo Conselho Superior da Magistratura, foi hoje (…) recebida uma certidão emanada dos Serviços do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça, relativa a um inquérito criminal, certidão da qual decorre que se encontra indiciada a prática por dois Juízes Desembargadores – que foram constituídos arguidos – de crimes de corrupção/recebimento indevido de vantagens, de branqueamento, de tráfico de influência e de fraude fiscal”, lê-se numa nota esta tarde enviada às redações.O despacho da suspensão vai ser submetido na próxima terça-feira a plenário “para ratificação”.



O Conselho Superior da Magistratura entende que, “em ambos os casos, indicia-se, pois, uma muito grave, dolosa e reiterada violação dos deveres profissionais a que se encontram adstritos os magistrados judiciais, suscetível de se repercutir na sua vida pública de forma incompatível com a credibilidade, prestígio e dignidade indispensáveis ao respetivo exercício funcional”.



“Em consequência, e depois de ouvidos todos os membros do Conselho, mais foi determinado, por despacho de hoje do Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, suspender preventivamente os mencionados Juízes Desembargadores arguidos, com execução imediata, por imperativo de relevante interesse público”, indica a mesma nota.

Operação Lex

A Operação Lex resultou de uma investigação anterior, batizada de Rota do Atlântico; incide em suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.Rui Rangel e Fátima Galante vão ser ouvidos a 8 e 9 de fevereiro.



Durante esta operação, que foi para o terreno na passada terça-feira, os investigadores realizaram 33 diligências de busca, entre as quais 20 domiciliárias, designadamente nas casas dos juízes Rui Rangel e Fátima Galante e respetivos gabinetes do Tribunal de Relação, nas instalações do Sport Lisboa e Benfica, na residência do presidente do clube, Luís Filipe Vieira, e em três escritórios de advogados.



Os interrogatórios judiciais dos cinco arguidos detidos arrancaram a meio da semana no Supremo Tribunal de Justiça, onde o processo corre termos por implicar dois juízes desembargadores - chegaram entretanto ao fim e as medidas de coação deverão ser conhecidas ainda esta sexta-feira.



Entre os arguidos estão os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, Rita Figueira, Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do Benfica Fernando Tavares e o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol João Rodrigues.



c/ Lusa