Conselho Superior de Defesa analisou "situação política" em torno das Forças Armadas

"No final, o Conselho teve ainda oportunidade de analisar recentes dados da situação política atinentes às Forças Armadas", referiu o chefe da Casa Militar do Presidente da República, general João Cordeiro, numa declaração aos jornalistas no Palácio de Belém.



A referência à "situação política" nas Forças Armadas surge depois do roubo militar de Tancos, que tem dominado a atualidade nacional ao longo das últimas semanas.



A nota indica ainda que o Presidente da República abriu o Conselho de Defesa Nacional com elogios ao "zelo, competência e dedicação" do tenente-general Antunes Calçada.



Antunes Calçada tinha sido exonerado por Marcelo Rebelo de Sousa do cargo de secretário do Conselho de Defesa na sequência de divergências entre o tenente-general e o chefe do Estado-maior do Exército, Rovisco Duarte.

O tenente-general Antunes Calçada não gostou que Rovisco Duarte tivesse exonerado, ainda que temporariamente, os cinco comandantes responsáveis pela patrulha dos paióis de Tancos.A reunião ordinária do CSDN terminou minutos depois das 13h00, ao fim de três horas, e contou com a participação de todos os membros deste órgão de consulta do Presidente da República em matéria de Defesa, à exceção dos presidentes dos governos regionais dos Açores e da Madeira.Segundo o general João Cordeiro, o CSDN exprimiu um voto de pesar pelas "vítimas da tragédia de Pedrógão Grande" e realçou "a importância do notável papel de apoio prontamente prestado pelas Forças Armadas na sua relevante missão de serviço público".O comunicado foi lido pelo chefe da Casa Militar do Presidente da República, general João Cordeiro, que assegura transitoriamente as funções de secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional, após a exoneração, no passado dia 11, do tenente-general José Antunes Calçada.