Conselho Superior de Defesa deu parecer favorável a nova missão no Mediterrâneo

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, este órgão de consulta reuniu-se hoje, no Palácio de Belém, sob a presidência do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, "e deu parecer favorável, por unanimidade, a uma nova missão no Mediterrâneo e a reajustamentos circunscritos à proposta de Forças Nacionais Destacadas para 2022, aprovada em 26 de novembro de 2021".

"Para além disso, foi abordado o apoio de Portugal à Ucrânia", acrescenta a nota.

De acordo com fonte oficial da Presidência, nesta reunião não estiveram presentes o primeiro-ministro, António Costa, nem o ministro das Finanças, Fernando Medina. Fizeram-se representar por secretários de Estado o ministro do Ambiente e Ação Climática e o ministro das Infraestruturas e Habitação.

Também não estiveram presentes os presidentes dos governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, nem o deputado do PS Francisco César, eleito representante do parlamento neste órgão.