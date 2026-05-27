Conselho Superior de Magistratura de pé atrás com propostas de mudança nas heranças

Conselho Superior de Magistratura de pé atrás com propostas de mudança nas heranças

As propostas do Governo para mudar o direito sucessório deixa o Conselho Superior de Magistratura de pé atrás. Uma das intenções do executivo é desbloquear os processos das heranças indivisas para libertar imóveis que estão vazios.

RTP Antena 1 /
Foto: Claire Witherow - Unsplash

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O Governo quer criar a possibilidade de, que quando existe mais que um herdeiro, qualquer um dos herdeiros possa vender os imóveis sem a concordância dos outros.

Mas o Conselho Superior de Magistratura dá um parecer negativo a esta mudança.
Oriana Barcelos - RTP Antena 1

Segundo o jornal Público, que teve acesso ao documento, tal como está a lei vai levar mais problemas aos tribunais.

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