Conselhos informais de Defesa e Negócios Estrangeiros adiados para maio

Os Conselhos informais de Defesa e de Negócios Estrangeiros (Gymnich) realizam-se em cada semestre e a sua organização cabe ao país que exerce a presidência rotativa do Conselho da UE, no caso, Portugal.

Inicialmente previstos para 02 e 03 de março (Defesa) e 04 e 05 de março (Gymnich), estes conselhos visam permitir uma discussão informal entre os ministros dos 27 sobre política externa e de segurança, o que a realização por videoconferência, a que a pandemia de covid-19 tem obrigado, dificulta.

Estas reuniões são consideradas das mais importantes organizadas pelas presidências rotativas do Conselho.

Os dois conselhos informais terão como anfitriões os ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e da Defesa, João Gomes Cravinho, e serão presididas pelo Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança Comum, Josep Borrell.

O Gymnich, como é conhecido o conselho informal de Negócios Estrangeiros, deve o seu nome ao castelo alemão onde foi realizada a primeira reunião do género, em abril de 1974, da então Comunidade Económica Europeia.

Nestas reuniões informais não há conclusões formais.

Portugal exerce a presidência da UE desde 01 de janeiro, e até 30 de junho, mas o agravamento da pandemia de covid-19 tem obrigado à realização da quase totalidade das reuniões por videoconferência.

Depois de um primeiro mês que contou com as visitas a Lisboa do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e de uma pequena delegação da Comissão Europeia, liderada pela presidente Ursula von der Leyen, em fevereiro "98%" dos eventos decorrem em formato digital, segundo disse à Lusa, em meados de fevereiro, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, coordenadora operacional da presidência.

Especialistas ouvidos pela Lusa na mesma altura manifestaram a expetativa de que, em maio, a pandemia esteja numa fase menos intensa na Europa, mas admitiram que os eventos não possam ainda ser "100% presenciais".

Maio é o mês daquele que é o "momento alto" da presidência portuguesa, a Cimeira Social e a Cimeira UE-Índia, marcadas para 07 e 08 de maio, no Porto.