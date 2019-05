"Constatar discriminação não é crime de traição", afirma ministra da Justiça

RTP29 Mai, 2019, 15:17 / atualizado em 29 Mai, 2019, 15:21 | País

“Quando esse homem se pronunciou sobre essa questão, os seus companheiros sindicalistas consideraram quase um ato de alta traição e colocaram-no numa situação em que ele foi obrigado a colocar o lugar à disposição”, notou a ministra da Justiça durante o I Colóquio Nós de Capacitação, Diversidade e Inclusão Social, em Lisboa.Francisca Van Dunem invocou uma desigualdade histórica que “sedimentou e alimentou nas consciências individuais e nas coletivas a ideia de que poderia haver uma diferença entre seres humanos em função da sua raça”.





“A questão é clara”, acentuou Francisca Van Dunem, para acrescentar que “os problemas raciais são hoje transversais às sociedades em todo o mundo”.



“A necessidade de reprimirmos certas manifestações de intolerância exige-nos um compromisso claro e inequívoco e o primeiro passo é dar visibilidade ao fenómeno”, carregou a titular da pasta da Justiça, numa intervenção acompanhada pela agência Lusa.



Ainda segundo Van Dunem, embora seja característica em Portugal a “lógica de brandos costumes”, impõe-se olhar ao passado para atuar no presente.



“A perceção que se tem é que as coisas não se alteram muito. Não se alteram desde logo porque as vítimas, as minorias, não encontram espaços amigáveis para exprimir a sua concentração. As pessoas vivem em espaços concentracionários, com difíceis condições de habitabilidade, a maior parte das vezes têm situações de desemprego ou de instabilidade processional e não têm condições para denunciar”, enunciou.



Van Dunem afirmou também que até mesmo as vítimas “têm a perceção de que as suas denúncias são irrelevantes ou não conduzem a lado nenhum”. Contrapôs, em seguida, com o julgamento de agentes da Polícia de Segurança Pública acusados de agressões a jovens da Cova da Moura, caso que mostrou que as denúncias “podem conduzir a alguma coisa”.



Outro dado referido pela ministra da Justiça foi o da persistência de elevadas taxas de abandono escolar entre menores afrodescendentes, a par de uma fraca representatividade nas universidades e do desemprego entre adultos afrodescendentes. A solução, sustentou, passa pela promoção da frequência do ensino e por uma sensibilização transversal para “desfazer esse medo estúpido de dizer que há racismo”.



“Basta dizer que não há e acabou, o assunto está resolvido. É uma estupidez, não faz sentido nenhum. O quotidiano não nos diz isso”, vincou.

Denúncia, petição, demissão



Manuel Morais apresentou na passada segunda-feira a demissão do cargo de vice-presidente da ASPP/PSP, depois de ter sido contestado por associados da estrutura na sequência da participação numa reportagem da SIC sobre ações policiais em áreas urbanas tidas como sensíveis. O dirigente sindical falou, em concreto, de focos de racismo nas forças de segurança.



“Foi ele que tomou a decisão de se demitir”, enfatizou no mesmo dia o presidente da Associação Sindical, Paulo Rodrigues.



No final da semana passada foi mesmo lançada uma petição pública, por parte de associados da ASPP, em defesa do afastamento de Manuel Morais.



“Agentes de autoridade, associados da ASPP/PSP, decidiram criar uma petição pública que apela à direção do sindicato para que demita com efeitos imediatos o vice-presidente Manuel Morais, pelo triste papel ativo que este tem tomado nas acusações públicas de racismo e xenofobia que têm fustigado injustamente as instituições policiais do nosso país, principalmente a PSP”, lia-se na petição.



Manuel Morais fora já alvo de contestação em maio de 2018, ao apresentar uma tese de mestrado sobre preconceito racial na polícia. “Na altura já foi complicado”, apontou o presidente da ASPP.



c/ Lusa