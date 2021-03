Constitucional chumba, Marcelo veta e diploma da eutanásia segue para o parlamento

Os juízes declaram a eutanásia inconstitucional por inviolabilidade da vida humana, como referiu Pedro Machete, vice-presidente daquele Tribunal.Depois do chumbo do TC, a lei que foi aprovada pelo parlamento, no início deste ano, foi já vetada esta tarde pelo Presidente da República e devolvida ao parlamento.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou o diploma do parlamento que despenaliza a antecipação da morte medicamente assistida, por inconstitucionalidade. Esta decisão foi anunciada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet



Os deputados podem reformular o diploma, retificando o conteúdo julgado inconstitucional ou confirmar a lei por maioria de dois terços. O PS já disse que está disponível para trabalhar num novo texto.





A jornalista Ana Isabel Costa esteve atenta aos argumentos do Tribunal.