Constitucional chumba reforço de apoios sociais aprovado pelo Parlamento

acórdão, os juízes do Palácio Ratton consideram que as normas em causa implicavam, "em parte, um aumento de despesas no corrente ano económico, no quadro da apreciação parlamentar de atos legislativos". No, os juízes do Palácio Ratton consideram que, no quadro da apreciação parlamentar de atos legislativos".





"Mais decidiu o Tribunal ressalvar (...) por motivos de segurança jurídica e de equidade, os efeitos produzidos até à publicação deste acórdão em Diário da República pelas normas que declarou inconstitucionais", acrescentam.



O TC informa ainda que "o restante pedido do primeiro-ministro não obteve provimento do Tribunal" e que a decisão "foi aprovada por unanimidade" dos juízes em exercício de funções.



O pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade foi anunciado pelo primeiro-ministro, António Costa, em 31 de março, na sequência da promulgação pelo Presidente da República de leis aprovadas pela Assembleia da República e que ampliavam os apoios decididos pelo Governo.

Governo aplaude decisão do Tribunal



O Executivo já se pronunciou sobre a decisão do Tribunal, considerando que esta dá razão ao Governo, “que sempre disse que os diplomas em causa eram inconstitucionais”.





Em conferência de imprensa esta quarta-feira, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, defendeu ainda que o acórdão “reafirma a essencialidade da chamada norma travão”.





“O Tribunal deixou claro que a violação desta norma travão tornaria inviável o cumprimento do Orçamento aprovado pelo próprio Parlamento e abriria um precedente grave de imprevisibilidade, instabilidade e insegurança quanto à segurança da política orçamental”, declarou o ministro.





Tiago Antunes quis ainda frisar que, “ao contrário do que por vezes se disse, o que estava em causa neste processo não era, nunca foi, nem será, o pagamento de apoios sociais”.



“Ao longo do último ano e meio, o Governo tem vindo a criar e a reforçar um conjunto de apoios sociais extraordinários para responder às dificuldades causadas pela pandemia, e de modo especial para aqueles trabalhadores e para aqueles setores económicos que foram mais intensamente afetados”, lembrou.





“Sempre que detetámos qualquer carência ou fragilidade não coberta pelos instrumentos clássicos do Estado Social, não hesitámos em aprovar novas medidas de apoio”.



"O Governo, se quisesse, assumia esses apoios", diz Rio



O líder do PSD também já reagiu ao chumbo, considerando a decisão legítima, mas aproveitando para criticar o Governo. “Todos nós tínhamos consciência de que havia dúvidas quanto à constitucionalidade”, começou por dizer.



“Aquilo que a Assembleia da República entendeu é que deveria fazer um esforço no sentido de dar maiores apoios sociais face àquilo que está a acontecer na pandemia”, explicou Rui Rio. “O Governo, se quisesse, assumia esses apoios e apoiava as pessoas. Como não quis, recorreu ao Tribunal Constitucional, sabendo que a probabilidade de ser inconstitucional era razoável, como se veio a verificar”.



Para Rio, “quem sai aqui prejudicado são, naturalmente, os portugueses que deixam de ter esses apoios, e ficamos todos a perceber que o Governo não quer dar esses apoios sociais”.