Constitucionalista Jorge Miranda considera inconstitucional a extinção do SEF

Foto: Lusa

O constitucionalista Jorge Miranda considera inconstitucional a extinção do SEF sem a aprovação do Parlamento. Num parecer, pedido pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização, ao qual o Diário de Notícias teve acesso, Jorge Miranda reforça a posição já tomada pelos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pela maioria dos partidos da oposição.