Constituídas arguidas 43 pessoas que participavam numa festa em Albufeira

Em comunicado, a GNR informa que o Comando Territorial de Faro terminou no passado sábado uma festa que decorria numa moradia em Albufeira, violando as medidas em vigor para a contenção da pandemia de covid-19 no concelho, e onde estavam 43 pessoas, com idades entre os 20 e os 30 anos.

"Na sequência de várias publicações nas redes sociais a anunciar este evento, os militares da Guarda, após diligências policiais, localizaram o local em concreto, tendo apurado que se tratava de uma festa, sendo audível a emissão de som proveniente da moradia", acrescenta a GNR.

Após dar a ordem para terminar a festa, a GNR apreendeu na moradia uma mesa de mistura de som, várias colunas, um computador portátil, um `tablet`, dois telemóveis, dois discos externos, 19 garrafas de bebidas alcoólicas, 12 bebidas energéticas, 13 doses de haxixe, uma dose de liamba e cerca de 25 doses de MDMA.

No total, foram identificadas e constituídas arguidas 43 pessoas.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira, acrescenta a GNR, adiantando que a ação do Subdestacamento Territorial de Albufeira contou com o reforço do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).

Albufeira foi um dos três concelhos do país, juntamente com Lisboa e Sesimbra, que recuaram no desconfinamento no fim de semana devido ao risco muito elevado de incidência de covid-19, passando a ter regras mais restritivas.

O nível de risco muito elevado de transmissibilidade de covid-19 identifica os concelhos que registem, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 480 se forem concelhos de baixa densidade populacional).

A região do Algarve é a que apresenta o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 mais elevado no país, com 1,3, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) na sexta-feira.

A gravidade da situação epidemiológica no Algarve levou já as autoridades a decidirem suspender no fim de semana as aulas presenciais no 1.º e 2.º ciclos, passando o ensino a ser não presencial até ao final do ano letivo em Faro, Loulé, Albufeira, Olhão e São Brás de Alportel.

De acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, em Portugal já morreram 10.086 pessoas e foram confirmados 875.449 casos de infeção.

A covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.