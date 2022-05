Constituído arguido. Jonas retido no aeroporto de Lisboa à chegada do Brasil

O antigo jogador do Benfica, onde fez as últimas épocas da carreira até 2019, foi retido ainda durante a manhã no aeroporto de Lisboa quando chegava do Brasil, de acordo com o JN.

Segundo o jornal, Jonas terá sido “identificado após alerta do sistema de segurança, dado que havia um mandado da Autoridade Tributária (AT) para identificação do paradeiro do antigo futebolista”, acabando por “ficar com termo de identidade e residência, depois de ter sido constituído arguido num caso que investiga crimes fiscais”.





O JN aponta a "Operação Fora de Jogo" como causa da constituição de arguido de Jonas.





Trata-se de uma operação que averigua eventuais crimes fiscais em transferências de futebolistas, comissões e contratos de trabalho que podem andar na ordem dos 500 milhões de euros.





Há já 134 arguidos, acrescenta o JN.