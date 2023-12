Constrangimentos nas urgências acentuam-se na última semana do ano

. Ainda assim,, refere o plano de reorganização da rede dos serviços de urgência públicos para o período de 24 a 30 de dezembro.Segundo a estrutura encabeçada por Fernando Araújo, os serviços de urgência estão distribuídos por 83 pontos, tendo mostrado “capacidade de articulação e suporte, garantindo segurança e qualidade na prestação de cuidados de saúde, de forma planeada, organizada, e assegurando a necessária previsibilidade”., lê-se no documento

“Normalização genérica”

, estima então a Direção Executiva.

Perto de 190 centros de saúde estão abertos este domingo e no dia de Natal em horário complementar, tendo em vista responder a casos não emergentes e atenuar a esperada pressão sobre as urgências dos hospitais.

Na deliberação agora divulgada, reconhece-se ainda que a pressão das infeções respiratórias sazonais comporta desafios com impacto nas urgências nos internamentos.“Têm existido picos de procura, que pontualmente se traduzem necessariamente em tempos de espera mais demorados, e que são conhecidos, mas em termos comparativos com anos anteriores, mais uma vez esta semana, quando comparada com a homóloga de 2022, estes têm sido de menor valor”.“A avaliação do funcionamento dos serviços de urgência pela Direção Executiva do SNS continuará a ter um caráter semanal, será adaptada de acordo com a análise efetuada com as várias instituições hospitalares, de forma a assegurar a previsibilidade do sistema e desta forma contribuir para a segurança e qualidade, na prestação de cuidados”, conclui o documento.

“Solução aparente”

Ouvido pela Antena 1, o dirigente sindical Jorge Roque da Cunha adverte que, em abril do próximo ano, as horas extraordinárias deverão esgotar-se.Por sua vez,

