Constrangimentos no Natal. Cinco maternidades já estão condicionadas

Vila Franca de Xira, Setúbal e Caldas da Rainha não têm a urgência de obstetrícia e ginecologia desde as 20h00. Há poucos minutos, pelas 20h, e de acordo com o plano anunciado pelo Governo, foi a vez do Amadora Sintra e do Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, limitarem o acesso à maternidade.